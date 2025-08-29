بالصور- نور إيهاب مع ياسر جلال في أحدث جلسة تصوير

كتب- مروان الطيب:

شاركت الفنانة نور إيهاب جمهورها ومتابعيها صور من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

نشرت نور إيهاب صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها مع النجم ياسر جلال.

وكانت آخر مشاركات نور إيهاب الفنية بمسلسل "حسبة عمري" بطولة النجمة روجينا وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وعلى الجانب الآخر مشاركات النجم ياسر جلال الفنية كانت بمسلسل "جودر 2" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن ياسر جلال يشارك ببطولة مسلسل "للعدالة" ويشاركه البطولة كل من الفنانة أروى جودة والفنان محمد علاء، تأليف عمرو الدالي، إخراج محمد يحيى مورو ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة

