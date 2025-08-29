هاني عادل: شخصيتي في "أزمة ثقة" غير متوقعة وستكون مفاجأة للجمهور

كتبت- منى الموجي:

يخوض الفنان هاني عادل أحدث بطولاته في عالم الدراما من خلال مسلسل "أزمة ثقة" الذي يعرض حاليا على قناة ON ومنصة Watchit.

وعبر هاني عادل عن حماسه بالعمل إذ يظهر خلاله بشخصية "غير متوقعة" ومختلفة تماما عن أعماله السابقة، حسب تعبيره، وتتكشف تفاصيلها المفاجئة تدريجيا خلال حلقات المسلسل وصولا للحلقة الخامسة عشر والأخيرة.

وكشف هاني عادل عن تفاصيل شخصيته، في بيان صحفي، قائلا: "المحامي رمزي شخصية مركبة وغامضة وغير متوقعة، ويحمل جوانب خفية ستتكشف تدريجيا مع الحلقات المقبلة وستكون مفاجأة للجمهور".

موضحا أن قصة المسلسل تدور في فلك قضية قتل يحاول الجميع تبرئة نفسه منها وسط صراعات درامية بين المال والسلطة والعائلة.

وتدور صراعات المسلسل الرئيسية بين "رمزي" الذي يجسده هاني عادل وشخصية "علا" التي تجسدها نجلاء بدر، كما يشارك في بطولة العمل كل من: ملك أحمد زاهر وهاجر الشرنوبي وتامر فرج ومنة فضالي، والعمل من إخراج وائل فهمي عبدالحميد وتأليف أحمد صبحي وإنتاج رشا عصفور وشركة "توجيذر".