قتيل وجريحان جراء سقوط حطام صاروخ في البحرين



وكالات

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الإثنين، أن حطاما ناتجا عن اعتراض صاروخ سقط على سفينة وتسبب في نشوب حريق، مما أسفر عن مقتل عامل وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة.

أضافت الوزارة على منصة "إكس"، أنه تم اخماد الحريق، الذي وقع في منطقة بحرية بالقرب من العاصمة المنامة، منذ ذلك الحين.

تأتي هذه الهجمات في خضم الضربات الانتقامية الإيرانية التي تستهدف حلفاء الولايات المتحدة والمواقع الأمريكية في المنطقة.

كان هجوم بطائرة مسيرة إيرانية قد تسبب يوم السبت في أضرار مادية بمطار البحرين الدولي.

في السياق، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي الصاروخي تصدت بكفاءة عالية لهجمات إيرانية عدائية آثمة استهدفت المملكة، وقد بلغ إجمالي الهجمات العدائية التي تم تدميرها وإسقاطها بنجاح 61 صاروخًا و34 طائرة مسيرة.

وتؤكد القيادة العامة، أن كافة المنظومات في حالة الجاهزية القصوى لضمان التصدي الفوري والحاسم لأي تهديد.

وتبين القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأي التمييز والتناسب، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.

وتشدد المملكة على احتفاظها بحقها المشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها، وفقا لسكاي نيوز.