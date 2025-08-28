جلسة تصوير على البحر.. محمد رمضان يستمتع بالصيف في مراسي

كتب- مروان الطيب:

يستمتع الفنان محمد رمضان بآخر أيام الصيفية، ونشر صور جديدة له عبر حسابه على انستجرام.

ظهر محمد رمضان في الصور وهو بأحد الشواطئ في مراسي ومعه ابنته كنز وكتب: "هذا الصيف الرياح أعادتني حيث أنتمي، مصر جوي المفضل، مراسي ألقاكم غدا الجمعة في الحفلة".

أعلن محمد رمضان مؤخرا عن تعاونه مع لارا ترامب زوجة ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونشر صورة لهما معا وكتب: "تشرفت أمس بدعوة لارا ترامب في منزل عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك واهتمامهم بي يعني اهتمامهم واحترامهم لقارتي و بلدي"، وشوق جمهوره بجملة :"استعدوا لمفاجأة كبيرة قريباً".

يذكر أن الفنان محمد رمضان ينتظر عرض فيلمه "أسد" خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب

