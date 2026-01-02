دنيا سمير غانم تنشر صورا جديدة من احتفالها بعيد ميلادها

خضعت الفنانة ساندي علي لجلسة تصوير جديدة بمناسبة العام الجديد، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت ساندي مرتدية فستان قصير بظهر مكشوف خطفت به الأنظار وذلك خلال وجودها في دبي وكتبت: "عام سعيد".

آخر مشاركات ساندي الفنية

كانت آخر مشاركات ساندي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول حياة (جارحي) التي تنقلب تمامًا بعد وفاة والده، حيث يجد نفسه أمام مفتاح غامض وثروة ضخمة وماضٍ مظلم، محاطًا بخصوم وأعداء لا يرحمون، ويتوجب عليه أن يخوض العديد من الصراعات المحفوفة بالمخاطر لحماية عائلته وإرثه.

وشارك ببطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم إلهام شاهين، ريم مصطفى، ملك زاهر، خالد الصاوي، منة فضالي، تأليف وإخراج محمد سامي.

