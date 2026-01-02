إعلان

بفستان جريء أبرز رشاقتها.. نيكول سابا تستقبل العام الجديد على المسرح

كتب : مروان الطيب

05:54 م 02/01/2026
    نيكول سابا تخطف الأنظار
    نيكول سابا تتألق بإطلالة ساحرة
    نيكول سابا تشعل أجواء الحفل
    نيكول سابا على المسرح
    نيكول سابا من كواليس حفلها
    النجمة نيكول سابا

استقبلت الفنانة اللبنانية، نيكول سابا عام 2026 بالاحتفال بنجاح حفلها الذي أقيم ضمن حفلات رأس السنة، ونشرت صور من كواليس الحفل عبر حسابها على انستجرام.

أشعلت نيكول سابا حفلها الذي أقيم بمحافظة الإسكندرية، وارتدت نيكول فستان جرئ وساحر خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقت نيكول سابا على الصور: "أنهيت العام على المسرح محاطة بالموسيقى وأجواء ملهمة وجمهور مذهل".

آخر مشاركات نيكول سابا الفنية

كانت آخر مشاركات نيكول سابا في الدراما التلفزيونية بمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

