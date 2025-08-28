إعلان

16 صورة ومعلومة عن الأمريكي خطيب الشيخة مُهرة ابنة حاكم دبي

07:09 م الخميس 28 أغسطس 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    الفيلم الوثائقي لخديجة_1
  • عرض 16 صورة
    فرينش مونتانا رفقة الشيخة مهرة (2)_4
  • عرض 16 صورة
    فرينش مونتانا على سجادة الصلاة_6
  • عرض 16 صورة
    فرينش مونتانا مع اللعب المغربي أشرف حكيمي_7
  • عرض 16 صورة
    فرينش مونتانا من كواليس أحد حفلاته_8
  • عرض 16 صورة
    فرينش مونتانا والشيخة مهرة بنت محمد بن راشد ال مكتوم_9
  • عرض 16 صورة
    فرينش مونتانا ومهرة_10
  • عرض 16 صورة
    فرينش مونتانا يعلن خطوبته على مهرة_11
  • عرض 16 صورة
    ففرينش مونتانا وفين ديزل_12
  • عرض 16 صورة
    محمد كريم مع فرينش مونتانا_13
  • عرض 16 صورة
    مونتانا والشيخة مهرة في المغرب_14
  • عرض 16 صورة
    فرينش مونتانا رفقة الشيخة مهرة (1)_3
  • عرض 16 صورة
    نتؤب_16
  • عرض 16 صورة
    مونتانا والشيخة مهرة_15
  • عرض 16 صورة
    فرينش مونتانا أمام الأهرامات_2
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

كشف موقع "TMZ" العالمي المختص بأخبار المشاهير والبابابراتزي، عن خطوبة المغني الأمريكي المغربي الأصل فرينش مونتانا لـ مُهرة ابنة محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، بعد العديد من الشائعات حول وجود علاقة رومانسية بينهما خلال السنوات الماضية.

ونشر "TMZتقريرا كشف خلاله أنه تم التأكيد من قبل المتحدث الرسمي باسم فرينش مونتانا انهما احتفلا بخطوبتهما ضمن أسبوع الموضة في باريس التي أقيمت فعالياته بشهر يونيو الماضي.

ونقدم لكم في هذا التقرير 10 معلومات عن فرينش مونتانا:

1- من أصول مغربية واسمه الحقيقي كريم خربوش.

2- تزوج لأول مرة عام 2009 وأنجب ابنه كروز.

3- هو مطرب راب ومنتج أمريكي.

4- كان على علاقة بعارضة الأزياء الأمريكية كلوي كارداشيان.

5- صديق مقرب من الفنان المصري محمد كريم.

6- أحيا حفلا غنائيا في مصر لأول مرة بشهر إبريل عام 2019.

7- ظهر مرتديا الشال الفلسطيني بالعيد من حفلاته الغنائية والمناسبات.

8- يتابعه 43 مليون متابع على انستجرام.

9- شارك بفيلم "لخديجة" وهو فيلم وثائقي عن قصة حياته عرض عام 2024.

10- كان آخر ما طرحه هي أغنية بعنوان "Pack U Up".

اقرأ أيضا:

خاص| أول تعليق من زوجة محمد رحيم عن استغلال ياسمين عبدالعزيز لحن "الواد قلبه بيوجعه".

بالصور.. هيفاء وهبي ومحمد رمضان سويًا من كواليس حفل بيروت

المغني الأمريكي فرينش مونتانا فرينش مونتانا مُهرة ابنة محمد بن راشد آل مكتوم أسبوع الموضة في باريس كريم خربوش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد قرار المركزي.. سعر الفائدة على الشهادات متغيرة العائد يتراجع 2% في البنوك
المركزي: التضخم سيواصل التراجع بمتوسط 14% و15% بنهاية في 2025
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة