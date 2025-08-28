16 صورة ومعلومة عن الأمريكي خطيب الشيخة مُهرة ابنة حاكم دبي

كتب- مروان الطيب:

كشف موقع "TMZ" العالمي المختص بأخبار المشاهير والبابابراتزي، عن خطوبة المغني الأمريكي المغربي الأصل فرينش مونتانا لـ مُهرة ابنة محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، بعد العديد من الشائعات حول وجود علاقة رومانسية بينهما خلال السنوات الماضية.

ونشر "TMZتقريرا كشف خلاله أنه تم التأكيد من قبل المتحدث الرسمي باسم فرينش مونتانا انهما احتفلا بخطوبتهما ضمن أسبوع الموضة في باريس التي أقيمت فعالياته بشهر يونيو الماضي.

ونقدم لكم في هذا التقرير 10 معلومات عن فرينش مونتانا:

1- من أصول مغربية واسمه الحقيقي كريم خربوش.

2- تزوج لأول مرة عام 2009 وأنجب ابنه كروز.

3- هو مطرب راب ومنتج أمريكي.

4- كان على علاقة بعارضة الأزياء الأمريكية كلوي كارداشيان.

5- صديق مقرب من الفنان المصري محمد كريم.

6- أحيا حفلا غنائيا في مصر لأول مرة بشهر إبريل عام 2019.

7- ظهر مرتديا الشال الفلسطيني بالعيد من حفلاته الغنائية والمناسبات.

8- يتابعه 43 مليون متابع على انستجرام.

9- شارك بفيلم "لخديجة" وهو فيلم وثائقي عن قصة حياته عرض عام 2024.

10- كان آخر ما طرحه هي أغنية بعنوان "Pack U Up".

اقرأ أيضا:

خاص| أول تعليق من زوجة محمد رحيم عن استغلال ياسمين عبدالعزيز لحن "الواد قلبه بيوجعه".

بالصور.. هيفاء وهبي ومحمد رمضان سويًا من كواليس حفل بيروت