باميلا الكيك ترقص وتغني مع رامي عياش على أنغام "قصة حب" (فيديو)

كتبت- سهيلة أسامة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية باميلا الكيك، ظهرت فيه وهي ترقص وتغني برفقة الفنان رامي عياش على أنغام أغنيته الشهيرة "قصة حب" خلال إحدى الحفلات.

وخطفت باميلا الأنظار بحضورها العفوي وتفاعلها مع الأغنية، وحاز المقطع على إعجاب واسع من محبيها ومحبي رامي عياش.

يُذكر أن باميلا كيك شاركت في عدد من المسلسلات اللبنانية أبرزها: "أجيال"، "الحب الحقيقي"، "سارة"، "مدام كارمن"، و"فرصة ثانية"، كما نالت جائزة الموركس دور عن دورها في مسلسل "جذور".

