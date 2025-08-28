بفستان أبيض أنيق.. يسرا اللوزي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة يسرا اللوزي الأنظار من خلال أحدث ظهور لها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ونالت إعجاب متابعيها.

وظهرت يسرا بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستانًا طويلًا باللون الأبيض ووضعت مكياج بسيط أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت أبرزها: "قمر"، "برنسيسة"، "القمر الجميلة"، "بسم الله ما شاء الله عليكي"، "ملكة جمال"، "ملامح طفلة".

يذكر أن يسرا اللوزي شاركت مؤخرًا في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "لام شمسية"، الذي جمعها بالفنانة أمينة خليل، أحمد السعدني، ومحمد شاهين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

اقرأ أيضًا:

وفاة والدة المخرج يعقوب المهنا

تحت رعاية وزير الثقافة.. قطاع المسرح يطلق أولى حفلات "صيف قطاع المسرح" بساحة الهناجر

بالصور.. هيفاء وهبي ومحمد رمضان سويًا من كواليس حفل بيروت