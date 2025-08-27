بالفيديو.. ياسمين عبد العزيز وأحمد سعد في كواليس إعلانهما الجديد

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها مقطع فيديو قصير على طريقة "تيك توك"، ظهرت خلاله مع الفنان أحمد سعد من كواليس أحدث إعلان يجمعهما.

ونشرت ياسمين الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "عبوده بيقول الأه مش لاقي حد معاه".

وحصد الفيديو تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وجاءت بعض التعليقات: "أحمد سعد بقى إنسان جديد"، "عسلات"، "مش عارفة أطلع من الفيديو"، "أعملوا أغنية سوا"، "مفيش زيك"، "الاتنين مع بعض عسل".

ويُذكر أن ياسمين عبد العزيز شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "وتقابل حبيب"، بطولة كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، ونيكول سابا.

