فيديو وصور- رقص نسرين طافش في الساحل من أحدث ظهور

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة نسرين طافش الاستمتاع بعطلتها الصيفية في الساحل الشمالي، ونشرت صور ومقاطع فيديوهات جديدة عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت نسرين في وصلة رقص وسط عدد من الأصدقاء والمعجبين وكتبت: "أحلى روقان في الساحل الشمالي".

كما التقطت العديد من الصور التذكارية في لوبي الفندق المقيمة فيه.

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

اقرأ أيضا:

هدية بملايين الجنيهات.. مي عمر تفاجئ محمد سامي في عيد ميلاده بساعة فاخرة

"حلق" آسر ياسين أشعلها.. عبدالله رشدي ينتقد وويجز يرد ساخرا