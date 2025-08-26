إعلان

فيديو وصور- رقص نسرين طافش في الساحل من أحدث ظهور

09:59 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
    نسرين طافش في الساحل الشمالي
    نسرين طافش في الساحل الشمالي
    نسرين طافش في الساحل الشمالي
    نسرين طافش في الساحل الشمالي
    نسرين طافش في الساحل الشمالي
    نسرين طافش في الساحل الشمالي
    نسرين طافش في الساحل الشمالي
    نسرين طافش في الساحل الشمالي
    نسرين طافش في الساحل الشمالي
كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة نسرين طافش الاستمتاع بعطلتها الصيفية في الساحل الشمالي، ونشرت صور ومقاطع فيديوهات جديدة عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت نسرين في وصلة رقص وسط عدد من الأصدقاء والمعجبين وكتبت: "أحلى روقان في الساحل الشمالي".

كما التقطت العديد من الصور التذكارية في لوبي الفندق المقيمة فيه.

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

نسرين طافش الساحل الشمالي نجوم الفن
