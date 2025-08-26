أول شكوى بالرقابة ضد فيلم "جوازة في جنازة"

كتب-مصطفى حمزة:

قدم القانوني حسام لطفي، شكوى إلى الرقابة على المصنفات الفنية، ضد الشركة المنتجة لفيلم "جوازة في جنازة"، المقرر طرحه في سبتمبر المقبل.

وكشف حسام لطفي، في الشكوى، أن موكلته الكاتبة نرمين مجدي مرسي خليل، لديها مجموعة قصصية، تحمل عنوان "استقالة إبليس"، و تضم قصة بعنوان "جوازة في جنازة"، ولديها شهادة إيداع بتاريخ 16/1/2022.

وأوضح، أن الشاكية فوجئت أن عنوان قصتها المبتكر، قد تم استخدامه عنوانا للفيلم، و جاء في بوستر الدعاية الذي طرحته الشركة المنتجة ، وهي إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو والرشيدي فيلم.

وطالب المحامي، من الرقابة على المصنفات الفنية، التحقيق في الواقعة، حيث ترتب عليها حرمان الشاكية من حق محمي على عنوان مبتكر لقصة قصيرة معدة لتقديمها في محتوى سمعي بصري.

فيلم "جوازة في جنازة" بطولة نيللي كريم، وشريف سلامة، و لبلبة، والممثل اللبناني عادل كرم، وانتصار، ومحمود البزاوي، وأمير صلاح الدين، ودنيا ماهر.

الفيلم، هو التّجربة الرّوائيّة الطّويلة الأولى للمخرجة أميرة دياب، وهو من تأليف أميرة دياب ودينا ماهر، وإنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو والرشيدي فيلم.