إعلان

أول شكوى بالرقابة ضد فيلم "جوازة في جنازة"

03:02 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نص شكوى الكاتبة 2
  • عرض 6 صورة
    نص شكوى الكاتبة نرمين
  • عرض 6 صورة
    نص قصة جوازة في جنازة
  • عرض 6 صورة
    منبوستر فيلم جوازة في جنازة
  • عرض 6 صورة
    بوستر فيلم جوازة في جنازة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:

قدم القانوني حسام لطفي، شكوى إلى الرقابة على المصنفات الفنية، ضد الشركة المنتجة لفيلم "جوازة في جنازة"، المقرر طرحه في سبتمبر المقبل.

وكشف حسام لطفي، في الشكوى، أن موكلته الكاتبة نرمين مجدي مرسي خليل، لديها مجموعة قصصية، تحمل عنوان "استقالة إبليس"، و تضم قصة بعنوان "جوازة في جنازة"، ولديها شهادة إيداع بتاريخ 16/1/2022.

وأوضح، أن الشاكية فوجئت أن عنوان قصتها المبتكر، قد تم استخدامه عنوانا للفيلم، و جاء في بوستر الدعاية الذي طرحته الشركة المنتجة ، وهي إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو والرشيدي فيلم.

وطالب المحامي، من الرقابة على المصنفات الفنية، التحقيق في الواقعة، حيث ترتب عليها حرمان الشاكية من حق محمي على عنوان مبتكر لقصة قصيرة معدة لتقديمها في محتوى سمعي بصري.

فيلم "جوازة في جنازة" بطولة نيللي كريم، وشريف سلامة، و لبلبة، والممثل اللبناني عادل كرم، وانتصار، ومحمود البزاوي، وأمير صلاح الدين، ودنيا ماهر.

الفيلم، هو التّجربة الرّوائيّة الطّويلة الأولى للمخرجة أميرة دياب، وهو من تأليف أميرة دياب ودينا ماهر، وإنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو والرشيدي فيلم.

حسام لطفي فيلم جوازة في جنازة نرمين مجدي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

كيف تتجنب تحمل الرسوم الجمركية عند شراء هاتف جديد؟
بعد حديث الرئيس.. مجدي الجلاد: يجب على الدولة أن تدعم أصواتًا معارضةً داخل البرلمان
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم وتفاصيل الزيادات "سكني - تجاري - إداري"
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها