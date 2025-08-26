إعلان

وفاة الفنانة العراقية سليمة خضير

12:14 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

الفنانة العراقية سليمة خضير

كتبت- نوران أسامة:

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء الفنانة العراقية سليمة خضير، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلنت نقابة الفنانين العراقيين خبر الوفاة في بيان رسمي نشرته عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنانة سليمة خضير، والتي وافتها المنية هذا اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

الفنانة الراحلة من مواليد عام 1946، وبدأت مشوارها الفني في أواخر الخمسينيات في محافظة البصرة، عبر مشاركتها في فرقة "الهواة"، لتشق بعدها طريقها في السينما والمسرح والتلفزيون.

وقدمت سليمة خضير على مدار مسيرتها العديد من الأعمال المميزة، من أبرز أفلامها: "التجربة"، "الحارس"، "حمى الأبطال". كما شاركت في عدد من المسلسلات منها: "برج العقرب"، "هذا هو الحب"، "البيت الكبير".

الفنانة العراقية سليمة خضير

الفنانة العراقية سليمة خضير وفاة الفنانة سليمة خضير نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنانة سليمة خضير
