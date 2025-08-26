إعلان

بفستان جريء.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

11:53 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025
كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة مي سليم الأنظار في أحدث إطلالة لها، وشاركت جمهورها صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت مي بإطلالة صيفية جريئة، ارتدت خلالها فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، وعلقت على الصور قائلة: "صباح الخير".

وحازت الإطلالة على تفاعل واسع من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "حلوة أوي"، "القمر"، "نجمة الصيف"، "الله يحميكي"، "خطيرة"، "أجمل الفنانات وألطفهم".

جدير بالذكر أن مي سليم أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضمن سهرات عيد الأضحى، ويُعد الحفل هو الأول لها وسط حضور جماهيري كبير.

وكان آخر أعمالها السينمائية فيلم "بنقدر ظروفك"، وشاركها البطولة كل من أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، والعمل من إخراج إبرام نشأت.

