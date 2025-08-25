"المرة دي فيها غلط كبير".. حسام حبيب ينفي القبض عليه ويتوعد شقيق شيرين

كتب-مصطفى حمزة:

رد الفنان حسام حبيب، على الجدل المثار عبر مواقع التواصل، بشأن القبض عليه، لتورطه في قضية مخدرات.

وعلق حسام حبيب، على ما يثار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، قامت بنشرها عبر بث مباشر على صفحتها في موقع "إنستجرام".

وقال حسام حبيب: "إشاعة القبض عليا مش مظبوطة، ومعروف مين بيطلعها دي حملة ممنهجة ضدي، والمرة دي فيها غلط كبير لأن في تسريب لتحقيقات النيابة، وكل مرة أنا مش برضى أتخذ أي إجراء إكراما لشيرين، ومش فاهم ليه الشخص ده عامل كده جايب اللي جواه ده منين، أنا مستني ربنا هيجيب لي حقي".

وتابع: "أنا بقالي أسبوع بكلم كل أصحابها المحترمين بقولهم يساعدوني عشان أنا خايف من ضغط الناس ومش عشاني عشان أنا عندي أم وأخت، كل اللي بيحصل وبيتقال إني اتقبض عليا ده عشان يخوفوني ويخلوني أبعد عنها، وده ممكن يحصل أنا مش بخاف على نفسي أنا بخاف على أهلي، أنا مش هسيب شيرين تتأذي عشان خايف من الناس، أنا عايز الناس تقف معايا لحد ما ربنا يظهر الحقيقة، لو موقفتش جنبها مين هيقف جنبها، إذا كان أقرب الناس اللي من دمها مش بيطلوا عليها، أنا بطلب من الناس تمشي ورا الكداب لحد باب الدار".

وفي رسالة إلى شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب، قال: "يعني الأخ دا ده ما يشوه أخته ويشوهني يروح يبص على أخته مرة واحدة بدل ما هو مضيع وقته في الكلام ده، وقت خناقاتنا كان بيتقالها كلام مش حقيقي زي دلوقتي، هو عنده القدرة يضحك على شعوب ولازم الناس تقف له، بس هو عامل حساب إن اللي قدامه مش بيقفله حفاظا على العشرة وأخته، لكن أقسم بالله مش هسيب حقي".

وشهدت مواقع التواصل، انتشار أنباء تورط الفنان حسام حبيب، في قضية مخدرات، وذلك عقب عودة التواصل بينه وبين زوجته السابقة المطربة شيرين عبدالوهاب.

رد حسام حبيب على بسمة وهبة