محمد إمام وهنا الزاهد ورامز جلال.. نرمين الفقي مع نجوم الفن (صور)

02:55 م الأحد 24 أغسطس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    حفل MBC
  • عرض 11 صورة
    نرمين الفقي وأسماء أبو اليزيد
  • عرض 11 صورة
    نرمين الفقي ورامز جلال
  • عرض 11 صورة
    نرمين الفقي وكارولين عزمي
  • عرض 11 صورة
    نرمين الفقي وكريم محمد عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي
  • عرض 11 صورة
    نرمين الفقي وهنا الزاهد
  • عرض 11 صورة
    نرمين الفقي ويوسف الشريف
  • عرض 11 صورة
    نرمين الفقي رفقة نجوم الفن
  • عرض 11 صورة
    نرمين الفي وأحمد رزق
  • عرض 11 صورة
    نرمين الفقي رفقة نجوم الفن (2)
كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها مجموعة صور من حضورها حفل MBC مصر، الذي أُقيم مساء الجمعة 22 أغسطس.

ونشرت نرمين الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها مع عدد من نجوم الفن، من بينهم: هنا الزاهد، كريم محمود عبدالعزيز وزوجته آن الرفاعي، أحمد رزق، محمد ثروت وزوجته، محمد إمام، رامز جلال، يوسف الشريف، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، أسماء أبو اليزيد، وكارولين عزمي، إلى جانب نخبة كبيرة من الفنانين.

يذكر أن نرمين الفقي شاركت في مسلسل "بعد النهاية" بطولة أحمد سعيد عبدالغني، هالة فاخر، تامر عبدالمنعم، تأليف فداء الشندولي، إخراج وائل فهمي عبدالحميد.

نرمين الفقي محمد إمام هنا الزاهد رامز جلال نجوم الفن
