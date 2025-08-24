محمد إمام وهنا الزاهد ورامز جلال.. نرمين الفقي مع نجوم الفن (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها مجموعة صور من حضورها حفل MBC مصر، الذي أُقيم مساء الجمعة 22 أغسطس.

ونشرت نرمين الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها مع عدد من نجوم الفن، من بينهم: هنا الزاهد، كريم محمود عبدالعزيز وزوجته آن الرفاعي، أحمد رزق، محمد ثروت وزوجته، محمد إمام، رامز جلال، يوسف الشريف، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، أسماء أبو اليزيد، وكارولين عزمي، إلى جانب نخبة كبيرة من الفنانين.

يذكر أن نرمين الفقي شاركت في مسلسل "بعد النهاية" بطولة أحمد سعيد عبدالغني، هالة فاخر، تامر عبدالمنعم، تأليف فداء الشندولي، إخراج وائل فهمي عبدالحميد.

قرأ أيضًا:

الفنان حليم الجندي يخضع لجراحة دقيقة بالقلب.. وشريف الدسوقي يوضح دور النقابة

أمام سيارة فارهة.. إسراء عبدالفتاح بإطلالة أنيقة باللون السماوي (صور)

17 صورة لـ أحمد جمال والتهامي وفتحي سلامة من حفل ختام مهرجان القلعة

بفستان قصير وجريء.. نيكول سابا تتألق في حفلها الأخير بالساحل الشمالي (صور)

بعد أنباء العودة.. هل صدقت توقعات خبيرة تاروت بشأن شيرين وحسام حبيب؟