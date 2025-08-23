كتب- هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة دينا الشربيني وهي ترقص مع المطربة روبي في حفلها الذي أقيم أمس الجمعة بالساحل الشمالي.

ورقصت دينا الشربي وروبي على أغنية "قلبي بلاستيك" وسط تشجيع الحضور لهما، إذ نشر برنامج "et بالعربي" الفيديو عبر حسابه على إنستجرام.

وشهد حفل روبي بالساحل الشمالي، حضور عدد من الفنانين بينهم محمد فراج، محمد عادل إمام، كريم محمود عبدالعزيز وزوجته آن الرفاعي.

وكان الفنان كريم محمود عبدالعزيز، رد على شائعات انفصاله عن زوجته، ونشر صورة معها عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها : "بحبك" .

وشهدت الأسابيع الماضية، شائعات تم تداولها حول انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته، وارتباطه بالفنانة دينا الشربيني.

وأنجب كريم محمود عبد العزيز من زوجته آن الرفاعي 3 بنات هن "كندة وخديجة وحبيبة".