"خسيتي وبقيتي أطول"..أحدث ظهور لـ شيماء سيف والجمهور يعلق (صورة)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة لها من أحدث ظهور.

ونشرت شيماء، الصورة التي ظهرت فيها فاقدة لوزنها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "إيه القمر ده ، خسينا وبقينا قمرين، ما شاء الله، تجنني، حلويات، أحلى شيماء، عسل، خسيتي وبقيتي أطول".

يذكر أن، شيماء سيف شاركت في موسم رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إِش إش" مع مي عمر، وماجد المصري،و إدوارد، وهالة صدقي، و انتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، علاء مرسي، و إيهاب فهمي، ومن إخراج محمد سامي.