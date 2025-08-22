بعد أنباء عودة شيرين وحسام حبيب.. 20 صورة شهدت قصة حبهما

كتب- مروان الطيب:

فوجئ جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب بأنباء عودتهما، وكشف عن خبر العودة الفنان شادي شامل الذي كتب:" مبروك عودة شيرين وحسام حبيب".

وأعلن محامي شيرين المستشار ياسر قنطوش عن عودتهما عبر بيان رسمي أصدره منذ قليل وكشف عدة تفاصيل.

و أعلن ياسر قنطوش، محامي المطربة شيرين عبد الوهاب، عودتها لطليقها حسام حبيب، وطالب الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالتواصل مع وزارة الصحة لانتداب لجنة طبية لفحص حالة موكلته الصحية والنفسية، و"إبعادها عن الأشخاص الذين يسعون لتدميرها نفسياً وصحياً وفنياً".

وجاء البيان: "حرصا على الفنانة من هذا الشخص ، الذي حول حياتها إلى جحيم منذ أن عرفته، وعلى مدار هذه السنوات تحملت الكثير من أجل هذه الإنسانة الطيبة الضحية لهذه الظروف الصعبة التي تمر بيها ، وعلى مدار السنوات والحمد لله تم تحقيق نجاحات كثيرة في كل القضايا وإن شاء الله قريبا تحصل على تعويض كبير وتعود ليها القنوات اليوتيوب ، ولكن في هذه الفترة ، ظهر هذا الشخص مرة أخرى و فوجئت بمكالمة من الفنانة ، تقولي بالحرف الواحد الحقني ، وتستجد بنا" .

وأضاف قائلاً : "ويعلم الله ان ذلك حدث كثيرا وكنت انزل كثيرا في أوقات متأخره، وكنت انزل فجرا أنا زملائي المحامين في مكتبي لاتخاذ الإجراءات القانونية ، وبعد توسله ، وطيبة قلبها تطلب مني التنازل، بل ونزولا علي رغبتها يتم التنازل وأما الأن وهناك مجموعة من القضايا متداولة ضده ، وهو مطلوب بشأنها في النيابة، ولم يمثل إلى الآن في التحقيقات، فوجئت امس بمكالمة منها ، وهي تبكي ومنهارة ، وإذ هذا الشخص بجوارها، وسمعت صوته ، حيث كنت خارج القاهرة، وحاولت اكلمها تاني وفوجئت ان تليفًونها مغلق حاولت كثيراً دون جدوى".

