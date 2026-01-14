نقل الفنان ياسر صادق إلى المستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية

نُقل الفنان ياسر صادق خلال الساعات الماضية إلى أحد مستشفيات منطقة المهندسين بعد تعرضه لأزمة صحية.

وأكدت مصادر من نقابة المهن التمثيلية لمصراوي أنه سيخضع للتحاليل والفحوصات اللازمة، على أن يخرج فور الانتهاء منها.

يُذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، كرم الفنان ياسر صادق خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة للمهرجان، تقديرًا لمسيرته الفنية الغنية وإسهاماته في تطوير الحركة المسرحية المصرية، وتقديمه أعمالًا تركت تأثيرًا واضحًا في وجدان الجمهور، خاصة في المسرح التربوي ومجال فنون الطفل.

