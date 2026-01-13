إعلان

فستان أسود ورومانسية.. رنا رئيس تنشر صورًا جديدة مع زوجها

كتب : معتز عباس

10:59 م 13/01/2026
كتب- معتز عباس:

شاركت الفنانة رنا رئيس متابعيها أحدث جلسة تصوير رومانسية جمعتها رفقة زوجها.

وظهرت رنا بإطلالة أنيقة وساحرة مرتدية فستان أسود لامع، والتقطت صورًا تذكارية مع زوجها.

ونشرت رنا الصور عبر حسابها على موقع "انستجرام"، لتنال إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "ربنا يحفظكم"، "اي الجمال دا يا فنانه"، "أميرة ديزني"، "ربنا يحميكم يا حبيبتي يا رب".

يذكر أن رنا رئيس شاركت في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل سيد الناس، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، إنجي المقدم، منة فضالي، إخراج محمد سامي.

