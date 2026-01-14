إعلان

هاني شاكر يستعد لحفله في أبو ظبي بعد خضوعه لجراحة بالعمود الفقري

كتب : مصطفى حمزة

12:49 م 14/01/2026

هاني شاكر

إعلان الشركة المنظمة لحفل المطرب هاني شاكر، من جديد، عن مشاركته بالحفل المقرر إقامته في أبو ظبي، طرح السؤال حول حالته الصحية، بعد خضوعه لجراحة في العمود الفقري.

مصدر مقرب من المطرب هاني شاكر، تحدث لـ"مصراوي"، وقال: "الحمد لله حالته في تحسن مستمر، ويستعد بالفعل للسفر إلى أبو ظبي".

وأوضح: "الحفل تم التعاقد عليه منذ فترة، والشركة المنظمة مشكورة وتقديرا للمطرب الكبير، رحبت بتأجيله من يوم 18 إلى 29 يناير، للاطمئنان عليه ومنحه الراحة التامة، قبل لقاء جمهوره".

وقامت الجهة المنظمة بالكشف عن مشاركة هاني شاكر، في تقديم الحفل يوم 29 يناير، بمشاركة المطرب اللبناني وائل جسار، في أرينا أبو ظبي.

ويخضع المطرب هاني شاكر، للراحة في منزله، عقب خضوعه لجراحة في إحدى فقرات العمود الفقري.

