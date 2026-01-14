بمناسبة عيد ميلاده.. يسرا توجه رسالة لـ مدحت العدل

وجهت الفنانة يسرا تهنئة للسيناريست مدحت العدل بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت يسرا صورة تجمعها به من إحدى المناسبات، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "كل سنة وإنت سبب كلمة حلوة وإحساس جميل بنسمعه، كل سنة وإنت ناجح وسعيد ومرتاح البال".

وتنتظر يسرا عرض فيلم "الست لما"، الذي يضم كوكبة من النجوم، أبرزهم درة، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، وأحمد صيام.

فيلم "الست لما" من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، ومن المقرر الإعلان خلال الأيام المقبلة عن موعد عرضه في دور السينما.

