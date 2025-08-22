كتب-مروان الطيب:

نشر الفنان شادي شامل منشورا عن عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب للفنان حسام حبيب بعد انفصالهما عبر حسابه على الفيسبوك وكتب":" مبروك عودة شيرين وحسام حبيب".

وأصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش المتحدث الرسمي باسم الفنانة شيرين عبدالوهاب والمحامي الخاص لها ، بياناً صحفياً.

جاء كالتالي :"حرصا على الفنانه من هذا الشخص ، الذي حول حياتها إلى حجيم منذ أن عرفته، وعلى مدار هذه السنوات تحملت الكثير من أجل هذه الإنسانة الطيبة الضحية لهذه الظروف الصعبة التي تمر بيها، وعلى مدار السنوات والحمد لله تم تحقيق نجاحات كثيرة في كل القضايا وإن شاء الله قريبا تحصل على تعويض كبير وتعود ليها القنوات اليوتيوب، ولكن في هذه الفتره ، ظهر هذا الشخص مره أخرى وفوجئت بمكالمة من الفنانة ، تقولي بالحرف الواحد الحقني ، وتستجد بنا" .

وأضاف قائلاً : "ويعلم الله إن ذلك حدث كثيرا وكنت انزل كثيرا في أوقات متأخرة، وكنت انزل فجرا أنا زملائي المحامين في مكتبي لاتخاذ الاجراءات القانونية، وبعد توسله، وطيبة قلبها تطلب متي التنازل، بل ونزولا علي رغبتها يتم التنازل وأما الأن وهناك مجموعة من القضايا متداولة ضده، وهو مطلوب بشأنها في النيابة، ولم يمثل إلا الان في التحقيقات، فوجئت امس بمكالمه منها ، وهي تبكي ومنهارة ، وإذ هذا الشخص بجوارها، وسمعت صوته ، حيث كنت خارج القاهرة، وحاولت اكلمها تاني وفوجئت ان تليفًونها مغلق حاولت كثيراً دون جدوى"

وتابع قنطوش في بيانه قائلاً : وعلى الفور طلبت من 3 من زملائي المحاميين في المكتب بالتوجه الى منزلها للاطمئنان، وطلبت بعدم التحرك من المنزل حتى اسمع صوتها، بالفعل تم توجيه السادة الزملاء، وفعلا تم رؤية هذا الشخص في منزلها ، وانه مازل موجود هناك ، وأنها بحالة غير طبيعية، وتم من جانبها نهر المحاميين الذي جاءوا للاطمئنان عليها ، وإزاء هذا الوضع الذي يزداد سوء كل يوم وإزاء امانتي المنهية، ويعلم الله، انني حاولت معها كثيره لكي تسافر خارج البلاد والبعد عن هذا الشخص، ولكن كل مره توعدني بأنها سوف تفعل ذلك ، رغم ان دوري قاصر على متابعه كل القضايا الذي تحقق بفضل الله وتعب ومعاونة تم تحقيق نجاحات فيها ، ولكن أنا كمحامي محتاج أنا أشارك موكلي بما تم في القضايا والحمد الله تم النجاح في معظمها.

واختتم ياسر قنطوش البيان قائلاً : " لذلك وحرصا مني عليها ، وعلى صحتها أطالب وزير الثقافة ، وهو المسؤول الأول عن الفن والثقافة، والرئيس المباشر لنقابة المهن الموسيقية بسرعه التدخل ، ومخاطبة وزارة الصحة لانتداب لجنة طبية من وزار الصحة لمتابعة حالتها ، وإبعادها عن هولاء الأشخاص الذين يهدفون تدميرها صحياً ونفسياً ، والقضاء على هذه الجوهرة الفنية ، اخيرا اتمنى التوفيق للفنانة فيما هو قادم ، اللهم بلغت اللهم فاشهد ، أخيرا انتهى دوري كمستشار قانوني لها ، وأتمنى لها التوفيق والنجاح" .