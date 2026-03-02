إعلان

اندلاع مواجهات بين قوات الأمن البحرينية ومتظاهرين شيعة "فيديو"

كتب : محمد أبو بكر

01:55 ص 02/03/2026

مواجهات بين قوات الأمن البحرينية ومتظاهرين شيعة

اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين الشيعة وقوات الأمن البحرينية بعد تفريق مظاهرة تدين اغتيال المرشد الأعلى الإيراني، حيث ألقيت زجاجات المولوتوف أثناء الاضطرابات.

السلطات الإيرانية: اغتيال المرشد الإيراني

يذكر أن أعلنت السلطات الإيرانية أمس السبت، اغتيال شمخاني في غارة استهدفت منزل المرشد الإيراني علي خامنئي، وأسفرت عن مقتل عدد من أفراد أسرته، بالإضافة إلى قادة في الحرس الثوري ومسؤولين إيرانيين.

وأثار حساب يُنسب إلى علي شمخاني، مستشار الأمن القومي الإيراني، جدلًا واسعًا بعد نشره آية قرآنية تقول: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا".

وأرفق الحساب المنسوب لمستشار المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي أسفل الآية القرآنية جملة بالفارسية معناها "أنا على قيد الحياة" ليثير جدلا خاصة بعد تأكيد مقتل شمخاني رفقة خامنئي في هجوم السبت.

