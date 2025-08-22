ليلى علوي بفستان وردي.. والجمهور: الملكة وكراش جدي وأبويا وأنا

القاهرة- مصراوي:

شاركت النجمة ليلى علوي، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ظهرت ليلى مرتدية فستانا من اللون الوردي، وسط ألوان من النباتات والزهور الطبيعية.

ولاقت الصور إعجاب متابعيها، وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: "زي القمر، أحلى شيء بالدنيا، منورة يا قمر، أحلى فنانة، الملكة، جميلة الجميلات، فنانتي الجميلة دائماً جميلة، الجميلة في كل أوقاتها، كراش جدي وأبويا وأنا".

جدير بالذكر أن ليلى علوي تشارك في بطولة فيلم ابن مين فيهم، مع الفنان بيومي فؤاد، والفنان الشاب أحمد عصام السيد، تأليف لؤي السيد، إخراج هشام فتحي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

ليلى علوي وبيومي فؤاد سبق وتعاونا في أكثر من عمل سينمائي، منها: المستريحة، فيلم ماما حامل.