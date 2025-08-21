كتب-مصطفى حمزة:

وجهت غنوه الموجي، ابنة الملحن الراحل محمد الموجي، رسالة غاضبة إلى من وصفتهم بـ الشامتين في مرض المطربة أنغام، والتي تمر بفترة صحية حرجة عقب خضوعها لجراحتين في البنكرياس.

وقامت غنوة الموجي، بنشر صورة المطربة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "الكلام اللي هقوله ده للناس اللي شمتانة في أنغام وفي مرضها".

وتابعت: "أحب اقولهم انتوا عديمي الرحمة والإنسانية وكل واحد منهم عامل من نفسه واعظ ديني وهو لا يمت للدين بأي صلة أيا كانت ديانته، القرب من ربنا بيرقق القلوب وتمتلئ بالرحمة والإنسانية ..وده بيثبت إنكوا متعرفوش ربنا أصلا".

واختتمت: "ربنا ينتقم من كل حد بيدعي على أنغام في شدتها بدل ما يدعى لها، ربنا يشفيكي يا أنغام وترجعي لولادك بألف سلامة يارب".

وكشف الإعلامي محمود سعد، تطورات حالة المطربة انغام،عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب:" لسه تداعيات الجراحة مسببا لها ألم والأعراض الجانبية للعملية تستدعي بقائها في المستشفى ايام اخرى لغاية ما يسيطروا عليها".

