كتب- مروان الطيب:

نفى الفنان شريف الدسوقي، ما تردد من شائعان حول تسبب الفنانة بدرية طلبة في بتر قدمه.

وقال الدسوقي، بفيديو عبر حسابه على فيسبوك: "لاحظت في الأيام اللي فاتت إن فيه اتهام لأختي وعشرة عمري بدرية طلبة، إنها كانت السبب في عملية بتر رجلي، وأنا طالع علشان أقول وأشهد أمام الله، الناس اللي استغلت لقائي مع الإعلامي أحمد الخطيب وأنا بقول معاه إن بدرية كانت السبب في أني أعمل عملية البتر لأني كنت رافض".

وتابع: "لعبت معايا لعبة نفسية كان المفروض يعملها الدكتور، لأني كنت رافض، بعد ما الدكتور قالها ان مفيش حل غير البتر، وخوفا عليا علشان مصلحتي عملت كدة".

وأوضح: "الناس اللي اقتطعوا الكلام دول كدابين، أنا كنت بقول وكلامي واضح أن بدرية كانت السبب في أنها تقنعني أعمل العملية وهي السبب في إني أفضل عايش النهاردة والسبب اني أرجع أشتغل تاني دلوقتي".

وأضاف: "اتقوا الله، أنا بتكلم من قلبي انتوا حولتوها لاتهام .. بدرية إنسانة فوق الوصف، سابت شغلها وقعدت جنبي في الإسكندرية لحد ما طلعت".