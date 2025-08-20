كتب - معتز عباس:

نفى الإعلامي محمود سعد ما تردد حول امتناع المطربة أنغام عن تناول الطعام، وأنها تأكل عن طريق الأنابيب الطبية.

وأكد "سعد"سعد في فيديو لايف نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عدم منع أنغام من تناول والطعام، لكنه في الوقت الحالي ا لا تتناول الطعام بالكميات المطلوبة، لأنها خضعت لعملية جراحية وتشعر بكثير من الأم ودائما نائمة في المستشفى، لذلك ليس لديها قدرة على تناول الطعام.

وأوضح أنه لم يتم منع الأكل عن أنغام، لكنها فقدت الكثير من وزنها، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل لأنها تمر بأيام صعبة".

ووجه محمود سعد رسالة لجمهور أنغام، قائلًا: "أنغام مرت بمشوار صعب لكنه أفرز وأظهر حب الناس ليها، وبطمئن الجمهور وكل واحد وكل واحد بيحبها، بدعائكم إن شاء الله تعدي وتبقى كل الامور تمام وبشكركم على كل الاهتمام والمحبة ان شاء الله أشوفكم في أول حفلة لأنغام قريبًا".

يذكر أن الإعلامي محمود سعد، كشف تفاصيل الحالة الصحية للمطربة أنغام، بعد تعرضها لوعكة دخلت على إثرها المستشفى وأجرت عملية جراحية عاجلة، وكتب عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي "اخر أخبار أنغام الصحية علشان نطمن جمهورها، الدكاترة في البداية شالوا جزء من الكيس اللي على البنكرياس، وبعد شوية قرروا يشيلوا الكيس كله مع جزء صغير من البنكرياس".

اقرأ أيضا..

دينا فؤاد تخطف الأنظار بفستان سهرة "جريء" والجمهور يغازلها (صور)

صورة- عمرو دياب مع منة القيعي وزوجها على البحر