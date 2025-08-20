أول ظهور لـ أصالة مع طليقها ووالد ابنتها.. صورة

كتب - معتز عباس:

شاركت شام الذهبي ابنة المطربة أصالة نصري متابعيها على السوشيال ميديا، صورة تجمعها بوالدتها وطليقها أيمن الذهبي.

ونشرت شام الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام، وعلقت: "مع ماما وبابا".

وكان آخر ظهور لـ شام بحفل والدتها الفنانة أصالة في بيروت، ونشرت مقاطع فيديوهات من كواليس الحفل عبر خاصية الاستوري على نفس الحساب، وظهرت خلالها وهي تداعب أصغر معجبات والدتها.

أحيت أصالة مؤخرا حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وكتبت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "مصر مصر مصر يا صاحبة القلب الطيب اليوم نحنا سوا مع أحلى هوا بالساحل الساحر وبدي غني أحلى ما عندي بمصر العظيمة مصر الوطن".

يذكر أن آخر ما طرحته أصالة كانت أغنية بعنوان "بهي الحسن" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وعلى حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

