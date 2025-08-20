إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها، صورة جديدة من أحدث ظهور، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وظهرت بمكياج هادئ.

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي بإطلالة صيفية ارتدت خلالها توب باللون الأبيض وشورت أسود، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ملك أحمد زاهر

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر متابعيها، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان صيفي أنيق.

جيسي عبده

خضعت الفنانة اللبنانية جيسي عبده لجلسة تصوير جديدة، وظهرت خلالها بفستان أنيق باللون الرصاصي، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

محمد سامي

شارك المخرج محمد سامي جمهوره صورة جديدة من أحدث ظهور له، ونشرها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر بملابس كاجوال.

روتانا

ظهرت روتانا ابنة الفنان غادة عبد الرازق بدون مكياج أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نوال الزغبي

شاركت الفنانة نوال الزغبي جمهورها، صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها بدلة باللون الأبيض.

شادي شامل

شارك الفنان شادي شامل جمهور صورة جديدة له، ونشرها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقى إعجاب متابعيه.

ريم سامي

نشرت ريم سامي صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة وظهرت بملابس رياضية.

ريهام أيمن

خطفت الفنانة ريهام أيمن الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية، وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نادين الراسي

نشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان قصير

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها على شاطئ البحر