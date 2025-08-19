بفستان بألوان صيفيه .. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر جمهورها صورًا جديدة من عطلتها الصيفية، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

وظهرت ملك في الصور مع صديقتها، وتألقت بإطلالة صيفية بسيطة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الوردي.

وحازت الصور على تفاعل جمهورها وجاءت بعض التعليقات: "قمر يا ملوكة ربنا يحفظك ويحميكي"، "ما شاء الله شكلك جميل"، "عسولة"، "رقيقة"، "مسكرة"، "لوكا القمر".

وتنظر الفنانة ملك أحمد زاهر عرض مسلسلها الجديد "أزمة ثقة"، المقرر عرضه يوم ٢٤ أغسطس على منصة "watch it" وقناة "ON".

تدور أحداث المسلسل حول حول جريمة قتل يتورط فيها الأبطال، ويحاولون الفرار منها، لتتصاعد الأحداث في صراع عائلي بسبب المال والخلافات بين الأشقاء.

مسلسل "أزمة ثقة" بطولة النجم هاني عادل ونجلاء بدر، وملك أحمد زاهر، وهاجر الشرنوبي، وتامر فرج، وإيهاب فهمي، ومنة فضالي، وعدد آخر من نجوم الفن، والعمل تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

