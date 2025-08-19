"بدلة أنيقة".. دينا الشربيني تتألق في أحدث ظهور (صورة)

كتبت- نوران أسامة:

تألقت الفنانة دينا الشربيني في أحدث ظهور لها خلال مشاركتها في العرض الأول لفيلم "درويش" في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.

وشاركت دينا جمهورها مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "من العرض الأول لدرويش بالرياض".

وخطفت دينا الأنظار بإطلالة أنيقة، وارتدت بدلة باللون الأزرق، واعتمدت مكياج هادئ أبرز ملامحها، تسريحة الشعر المنسدل.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت بعضها كالتالي: "أجمل برج الحوت، الحب، مكلكة، حبيبتي الحلوة، مش قادرة أتخطى جمالك، قمر".

يذكر أن فيلم "درويش" إخراج: وليد الحلفاوي، تأليف: وسام صبري، وبطولة: عمرو یوسف، دينا الشربیني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غریب، وأحمد عبدالوھاب، ظهور خاص لـ محمد شاهين، كما تظهر النجمة يسرا كضيفة شرف، إلى جانب قيامها بالتعليق الصوتي ضمن الأحداث، ومن ضيوف الفيلم أيضا الإعلامي الكبير محمود سعد.

