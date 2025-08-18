كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، تفاصيل مشاركتها في مسلسل "أزمة ثقة"، المقرر عرضه يوم ٢٤ أغسطس على منصة "watch it" وقناة "ON".

ونشرت ملك صورًا من كواليس مسلسل "أزمة ثقة" مع الفنانة منة فضالي والفنانة إنجي المقدم، والفنان هاني عادل، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتبت تعليقًا:" أخيراً بعد وقت طويل جداً، هاتقابلو أكتر شخصية كنت متحمسة أنكم تقابلوها مريم، المسلسل ده والشخصية دي بالذات علموني كتير وتعبوني اوي بس من أقرب التجارب لـ قلبي".

وأضافت: "شخصية مريم، أكتر شخصية تعبتني في حياتي، أخدت من وقتي ومجهودي وأعصابي وروحي، بس في نفس الوقت هي أكتر شخصية قريبة لقلبي، يمكن عشان كانت صعبة ومليانة تفاصيل، ويمكن عشان حسّيت إنها جزء مني".

وتابعت: "مستنية من بدري اللحظة دي ومستنية كمان أسمع رأيكم فيها، أزمة ثقة مش مجرد مسلسل او شغل بالنسبة لي، وكواليسه هتفضل دايماً من أحلى ذكرياتي وأمتعهم وأتعبهم".

تدور أحداث المسلسل حول حول جريمة قتل يتورط فيها الأبطال، ويحاولون الفرار من تبعاتها، لتتصاعد الأحداث في صراع عائلي بسبب المال والخلافات بين الأشقاء.

مسلسل "أزمة ثقة" بطولة النجم هاني عادل ونجلاء بدر، وملك أحمد زاهر، وهاجر الشرنوبي، وتامر فرج، وإيهاب فهمي، ومنة فضالي، وآخرين، ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

