كيف علق الجمهور بعد عرض أولى حلقات مسلسل "سلمى" وتصدره التريند؟

كتب- هاني صابر:

تصدر اسم مسلسل "سلمى" تريند مؤشر البحث خلال الساعات الماضية، بعد عرض أولى حلقات العمل على شاشة قنوات CBC وCBC Drama.

وتفاعل الجمهور بعد عرض أولى حلقات مسلسل "سلمى"، وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "كتير حلو المسلسل" ، "بداية حلوة وأحداث محزنة ومشوقة" ، "حلو المسلسل من أول حلقة" ، "أنا مغرم بالحلقة الأولى من مسلسل سلمى، واو مرام علي وحتى أداء الأطفال، واو القصة والإخراج".

ومن بين التعليقات الأخرى أيضا: "وحتى مسلسل سلمى اليوم شوفت حلقة، الواضح إنه قوي" ، "كنت أقرا كتاب عن معاناة أم مع ولدها المريض، ووقفت قراءة لأن نفسيتي شوية تعبت، قررت أتابع مسلسل سلمى ونفسيتي تعبت أكثر من أول حلقة من معاناتها مع أطفالها، الله يرزق كل الامهات الجنّة يا رب" ، "مبدئيا عجبني مسلسل سلمى".

وشهدت أولى حلقات العمل اختفاء "جلال" زوج "سلمى" في ظروف غامضة، وهو كان صدمة كبيرة بالنسبة لها ولطفليها "شادي وجولي"، وتتصاعد الأحداث لتعود إلى حياتها الأولى قبل الزواج وتكشف "سلمى" عن قصة حبها لابنيها، كما تخفي ميرنا عن الجميع سر مرعب له علاقة بزوج شقيقتها سلمى.

ويعد مسلسل "سلمى" هو النسخة العربية من الدراما التركية الشهيرة "امرأة".

مسلسل "سلمى" بطولة مرام علي، نيقولا معوض، ستيفاني عطا الله، تقلا شمعون، طوني عيسى، نقولا دانيال، سعد مينا، مجدي مشموشي، رنا كرم، نانسي خوري، وسام صباغ، نتاشا شوفاني، فرح بيطار، زينب هند خضرة، ميراي بانوسيان، خالد السيد، أليكو داوود، نغم أبو شديد.