بسمة بوسيل تقود سيارة ميكروباص.. والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت المطربة بسمة بوسيل، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها خلال قيادتها لسيارة ميكروباص.

ونشرت بسمة، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في الأول قولت هترجعلي أو هرجع بعدك من الأول .. قولت يا هتحن يا في الغالب .. هنساك ومشاعري هتتحول.. مقلقتش عكس من أنا الليلة.. قلقان وبدور على حيلة.. على أي طريقة تنسيني.. قلقان من الوضع ده لو طول .. هو اللي نسيني ومش فاكر وأنا مش بنساه.. مبجيش على باله وعلى بالى انا كان العكس.. يا خسارة بيجرى من الماضى وانا بجرى وراه .. هو الل بيضحك وانا بضحك على روحى وبس".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور ، كالتالي: "الميكروباص بتاعنا، مش لايق عليكي الميكروباص عشان انتي رقيقة أوي، الله عليكي يا بسوم، جميلة الجميلات، ملكة جمال مكروباصات مصر كلها".

وكانت بسمة بوسيل، قد طرحت مؤخرا ميني ألبوم جديد يحمل اسم "حلم" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والمكون من 6 أغاني، منها: "أبو حب، هو اللي نسيني ليه كده؟، خسارة" "وصلتني شي أخبار، حلم".

وخاضت "بسمة" تجربة التمثيل لأول مرة في فيلم "بيج رامي" مع رامز جلال، بمشاركة محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربي، وإخراج محمود كريم.