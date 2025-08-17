عصام صاصا يتصدر قوائم المحتوى الأكثر رواجا وعمرو دياب يتراجع

كتب-مصطفى حمزة:

تصدر مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، صدارة قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا، عقب طرح فيديو كليب أغنية " عنبر عنبرة على نفسيتي المدمرة".

واحتلت الأغنية المركز الأول، بعد 4 أيام من طرحها، وحققت 716 ألف مشاهدة، عبر موقع يوتيوب.

وتصدر صاصا القائمة على حساب النجم عمرو دياب، الذي تراجع للمركز الثاني، بعد تربعه على المقدمة الأسابيع الماضية.

ونالت المركز الثالث، أغنية "علاش"، التي تقدمها المطربة بيسان إسماعيل بمشاركة المطربين فؤاد جنيد وأمجد جمعة، في حين جئت في المركز الرابع أغنية مؤدي أغاني المهرجانات كريم كريستيانو "أنا لبسي الشيك" .

وحصلت أغاني المطرب حمزة نمرة، في القائمة "ماقابلنيش" "بستخبى"، "قرار شخصي"، على المراكز الخامسة والسادسة والسابعة.

أغنية عصام صاصا

أقرا ايضا

أسرة فؤاد حداد تتراجع عن اتخاذ إجراء قانوني ضد مؤلف "أنا الذي"

تعرف على موعد عزاء مدير التصوير تيمور تيمور