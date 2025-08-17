أسرة فؤاد حداد تتراجع عن اتخاذ إجراء قانوني ضد مؤلف "أنا الذي"

كتب- مصطفى حمزة:

حرص سليم حداد، نجل الشاعر الراحل فؤاد حداد، على توضيح موقف أسرته من الاعتذار الذي تقدم به الشاعر باسم عادل، بشأن أزمة أغنية "أنا الذي" .

وقام نجل فؤاد حداد، عبر صفحته في موقع فيسبوك، بنشر صورة الاعتذار الذي كتبه الشاعر باسم عادل، بشأن ورود مقاطع من قصيدة الشاعر الراحل فؤاد حداد، في أغنية "أنا الذي"، التي قدمها المطرب محمد منير، وكتبها باسم.

وعلق سليم: "الأستاذ Basem Adel، مرفق بما أكتبه الآن صور لما كتبته على صفحتك الشخصية على فيسبوك من اعتذار، وإن كان هذا اعتذار مغلف عن (استخدامك) بيتين لأبي الشاعر فؤاد حداد، بالقول بالتشابه والتأثر بالشاعر الكبير وتتأسف لأسرته ومحبيه".

وتابع: "أرجو وأأمل ألا تتأثر بـ فؤاد حداد مرة أخرى، وإن كنا هذه المرة غلبنا التسامح وتنازلنا عن حقنا القانوني يجب أن تعرف وتتأكد أنه في المرة القادمة، والتي يغلبك فيها التأثر بوالد الشعراء فؤاد حداد لن نتنازل نحن أبناؤه وأسرته عن استخدام حقنا القانوني في الحفاظ على إبداعه وإرثه أبداً، كما أرجو من جميع محبي فؤاد حداد. مشاركة هذا المنشور على صفحاتهم".

يذكر أن الشاعر أمين فؤاد حداد، وهو الابن الأوسط للشاعر الراحل، سبق وكشف عن استعداد الأسرة، اللجوء إلى إجراء قانوني، ضد الشاعر باسم عادل، بسبب استغلاله مقطع من قصيدة "صباح العيد"، التي كتبها الشاعر الراحل فؤاد حداد، وقدمه باسم في مقدمة أغنية "أنا الذي"، ويقول: "أنا الذي سحر طبل .. بحر قبل".