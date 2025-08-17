إعلان

تعرف على موعد عزاء مدير التصوير تيمور تيمور

12:32 م الأحد 17 أغسطس 2025

تيمور تيمور

كتبت- نوران أسامة:

أعلنت نقابة المهن السينمائية تفاصيل عزاء مدير التصوير تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا أمس السبت غرقًا في الساحل الشمالي، بعد إنقاذ نجله من الغرق.

ونشرت النقابة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "جنازة وعزاء الزميل مدير التصوير/ تيمور تيمور، الجنازة اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع".

وتابعت: "الدفن بمقابر القوات المسلحة بمحور المشير طنطاوي، العزاء اليوم الأحد بالقاعة الكبرى بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته".

يُذكر أن تيمور تيمور يُعد من أبرز مديري التصوير في مصر، وقدّم على مدار مسيرته عددًا من الأعمال المميزة، بينها: مسلسل رسالة الإمام، مسلسل جودر، فيلم ريجاتا، مسلسل طريقي، مسلسل جراند أوتيل، مسلسل السيدة الأولى.

