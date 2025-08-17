منى زكي تنعى مدير التصوير تيمور تيمور: "كنت أطيب إنسان"

كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الفنانة منى زكي مدير التصوير تيمور تيمور، الذي وافته المنية أمس 16 أغسطس، غرقًا في الساحل الشمالي، بعدما أنقذ نجله من الغرق.

وكتبت منى عبر حسابها على "إنستجرام": "خبر حزين ومؤلم.. مش مصدقة. الله يرحمك يا تيمور ويغفر لك، كنت أطيب إنسان. ربنا يصبرنا على فراقك ويصبر زوجتك وولادك وأسرتك وأهلك وأصحابك. اللهم أسكنه فسيح جناتك وتغمده برحمتك يا أرحم الراحمين".

ومن المقرر أن تشيع أسرة الراحل جنازته اليوم الأحد 17 أغسطس، عقب صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

يُذكر أن تيمور تيمور يُعد من أبرز مديري التصوير في مصر، وقدّم على مدار مسيرته عددًا من الأعمال المميزة، بينها: مسلسل رسالة الإمام، مسلسل جودر، فيلم ريجاتا، مسلسل طريقي، مسلسل جراند أوتيل، مسلسل السيدة الأولى.

