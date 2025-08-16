جلسة تصوير على البحر..آيتن عامر تخطف الأنظار في مراسي والجمهور يعلق

"كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة آيتن عامر الاستمتاع بعطلتها الصيفية في مراسي، ونشرت صور جديدة عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت آيتن عامر على البحر مرتدية إطلالة صيفية خطفت بها الأنظار وكتبت: "الصمت ليس فارغا، انه ملئ بالإجابات".

وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "يا سكرة قلبي انتي، شوه الجمال يا تونة، بسم الله عليكي يا تيتي، ياروحي على الحلاوة دي، أحلى تيتي، قمر".

وكانت اخر مشاركات أيتن عامر الفنية بمسلسل "الحلانجي" بطولة الفنان محمد رجب وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

"لسه الألم الشديد"..محمود سعد يكشف آخر مستجدات الحالة الصحية لـ أنغام

"احنا جهلة".. أحمد آدم ينتقد السوشيال ميديا: 14 لايك ممكن يخلوا واحد محلل سياسي ورياضي