"ربنا يحلي أيامك".. دينا الشربيني تثير الجدل بمنشور عبر انستجرام

09:51 م الجمعة 15 أغسطس 2025
    دينا الشربيني على انستجرام
    دينا الشربيني
    كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
    دينا الشربيني
    دينا الشربيني
    دينا الشربيني
    دينا الشربيني
    دينا الشربيني وياسمين رئيس
    دينا الشربيني وياسمين رئيس
    دينا الشربيني
    دينا الشربيني توجه رسالة لـ أمينة خليل بعد زفافها_6
    كريم محمود عبدالعزيز أحدثهم.. 3 شائعات ارتباط طاردت دينا الشربيني
    دينا الشربيني
    دينا الشربيني ومكة محمد صلاح في مسلسل كامل العدد ++
    شريف ودينا الشربيني من مسلسل كامل العدد
    ياسمين رئيس ودينا الشربيني في احتفالات الكريسماس
    ياسمين رئيس رفقة دينا الشربيني
    كريم محمود عبد العزيز مع ياسمين رئيس ودينا الشربيني
    كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
    دينا الشربيني
    دينا الشربيني تتصدر بوستر كامل العدد 3
    دينا الشربيني
كتب- مروان الطيب:

أثارت الفنانة دينا الشربيني جدلا بمنشور ورسالة غامضة أعادت نشرها عبر خاصية الاستوري على حسابها انستجرام.


وتضمنت الرسالة الآتي: "إن شاء الله يا حبيبتي يجيلك اللي يحليلك حياتك وتفضلي مبسوطة وقلبك مرتاح".


وتأتي الرسالة بعد ساعات من صلح الفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته، وقيام كريم ودينا بإلغاء متابعة بعضهما البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.


وكشف منتج فيلم دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز الجديد "طلقني" السبب وراء توقف تصوير الفيلم بشكل مفاجئ في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي".

وقال منتج الفيلم أحمد فرغلي: "التوقف ليس له أي علاقة بأي شائعات متداولة، وأن السبب وراء توقف التصوير جاء على حد قوله بسبب "نظبط شوية تفاصيل إنتاجية، مش أكتر من كده".

وعن احتمالية إلغاء المشروع أكد فرغلي أن العمل مستمر ولا توجد أي نية للتوقف النهائي وقال: احنا مستمرين في العمل ومفيش حاجة إطلاقا".

فيلم "طلقني" يعد التعاون الثاني بين الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني بعد فيلم "الهنا اللي أن فيه" عام 2024.


ويشارك ببطولة فيلم "طلقني" كل من حاتم صلاح، ياسمين رحمي، دنيا سامي، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي.
دينا الشربيني على انستجرام

دينا الشربيني الفنانة دينا الشربيني
