"ربنا يحلي أيامك".. دينا الشربيني تثير الجدل بمنشور عبر انستجرام

كتب- مروان الطيب:

أثارت الفنانة دينا الشربيني جدلا بمنشور ورسالة غامضة أعادت نشرها عبر خاصية الاستوري على حسابها انستجرام.



وتضمنت الرسالة الآتي: "إن شاء الله يا حبيبتي يجيلك اللي يحليلك حياتك وتفضلي مبسوطة وقلبك مرتاح".



وتأتي الرسالة بعد ساعات من صلح الفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته، وقيام كريم ودينا بإلغاء متابعة بعضهما البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكشف منتج فيلم دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز الجديد "طلقني" السبب وراء توقف تصوير الفيلم بشكل مفاجئ في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي".

وقال منتج الفيلم أحمد فرغلي: "التوقف ليس له أي علاقة بأي شائعات متداولة، وأن السبب وراء توقف التصوير جاء على حد قوله بسبب "نظبط شوية تفاصيل إنتاجية، مش أكتر من كده".

وعن احتمالية إلغاء المشروع أكد فرغلي أن العمل مستمر ولا توجد أي نية للتوقف النهائي وقال: احنا مستمرين في العمل ومفيش حاجة إطلاقا".

فيلم "طلقني" يعد التعاون الثاني بين الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني بعد فيلم "الهنا اللي أن فيه" عام 2024.



ويشارك ببطولة فيلم "طلقني" كل من حاتم صلاح، ياسمين رحمي، دنيا سامي، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي.



