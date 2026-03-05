إعلان

بسبب تصريحات ترامب.. إيران تغلق مضيق هرمز أمام سفن أمريكا وإسرائيل وأوروبا

كتب : وكالات

11:32 ص 05/03/2026

ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الحرس الثوري الإيراني، الخميس، إن مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، والذي شهد ركودا كبيرا في حركة الملاحة منذ بدء الحرب، مغلق فقط أمام سفن الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا وحلفائها الغربيين الآخرين.

وذكر الحرس الثوري، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية (IRIB): "سبق أن أعلنا إنه بناء على القوانين والقرارات الدولية، فإن من حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية التحكم في المرور عبر مضيق هرمز، في أوقات الحرب".

وحذر الحرس الثوري من أنه إذا تم رصد سفن تابعة للولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا "وحلفائهم... فسيتم استهدافها بالتأكيد".

وتم إغلاق المضيق فعليا منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عمليتهما المشتركة ضد إيران، السبت الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وهدد بزعزعة الاقتصاد العالمي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال مؤخرا إن الولايات المتحدة ستوفر تأمينًا ضد المخاطر السياسية للسفن في الخليج، وستبدأ "إذا لزم الأمر" بمرافقة السفن عبر مضيق هرمز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج مضيق هرمز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران: ناقلة نفط أمريكية اشتعلت بعد استهدافها في الخليج
شئون عربية و دولية

إيران: ناقلة نفط أمريكية اشتعلت بعد استهدافها في الخليج
كانوا رايحين الحضانة.. مصرع طفل وإصابة 9 آخرين في حادث مروع بالشرقية
أخبار المحافظات

كانوا رايحين الحضانة.. مصرع طفل وإصابة 9 آخرين في حادث مروع بالشرقية
حافظ على نومك خلال الصيام للوقاية من الأمراض
رمضان ستايل

حافظ على نومك خلال الصيام للوقاية من الأمراض
توفيق عكاشة يعلق على رد الخليج المحتمل على إيران: "الهجوم خير وسيلة للدفاع"
مصراوى TV

توفيق عكاشة يعلق على رد الخليج المحتمل على إيران: "الهجوم خير وسيلة للدفاع"
حبس أب أجبر صغيرته على تعاطي المخدرات بالفيوم وإيداع طفلين بالمستشفى
أخبار المحافظات

حبس أب أجبر صغيرته على تعاطي المخدرات بالفيوم وإيداع طفلين بالمستشفى

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان