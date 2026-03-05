قال الحرس الثوري الإيراني، الخميس، إن مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، والذي شهد ركودا كبيرا في حركة الملاحة منذ بدء الحرب، مغلق فقط أمام سفن الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا وحلفائها الغربيين الآخرين.

وذكر الحرس الثوري، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية (IRIB): "سبق أن أعلنا إنه بناء على القوانين والقرارات الدولية، فإن من حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية التحكم في المرور عبر مضيق هرمز، في أوقات الحرب".

وحذر الحرس الثوري من أنه إذا تم رصد سفن تابعة للولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا "وحلفائهم... فسيتم استهدافها بالتأكيد".

وتم إغلاق المضيق فعليا منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عمليتهما المشتركة ضد إيران، السبت الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وهدد بزعزعة الاقتصاد العالمي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال مؤخرا إن الولايات المتحدة ستوفر تأمينًا ضد المخاطر السياسية للسفن في الخليج، وستبدأ "إذا لزم الأمر" بمرافقة السفن عبر مضيق هرمز.