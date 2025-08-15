مدرب الرقص ياسين رشدي يكشف مفاجأة نور عمرو دياب له بعيد ميلاده (فيديو)

كتب- هاني صابر:

كشف مدرب الرقص ياسين رشدي، عن مفاجأة نور ابنة النجم عمرو دياب والنجمة شيرين رضا، له في عيد ميلاده.

ونشر "ياسين"، فيديو لـ نور عمرو دياب، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أحلى بنت في الدنيا وأحلى حاج في عيد ميلادي، لطيفة أوي".

وردت "نور دياب" على رسالته، قائلة: "حبيبي عيد ميلاد سعيد لك.. بموت فيك".

وظهر بالفيديو محاولة ياسين تعليم نور عمرو دياب، غناء أغنية "يالا حالا بالا بالا .. حيا أبو الفصاد"، لتردد خلفه كلماتها احتفالا بعيد ميلاده.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا خلال الأيام الماضية أنباءا حول ارتباط نور عمرو دياب بمدرب الرقص ياسين رشدي بعد انفصالها عن خطيبها البريطاني.

وفوجئ متابعو حساب نور عمرو دياب على إنستجرام، بحذفها صورها مع خطيبها البريطاني وهو ما يؤكد انفصالها عنه، والاحتفاظ بفيديوهات وصور تجمعها مع مدرب رقص يدعى ياسين رشدي وهو ممثل متخصص في رقصة الباتشاتا.

وبالتدقيق في الحساب الخاص بمدرب الرقص، تبين أنه قام بعمل حساب آخر قام فيه بتغيير اسمه من ياسين رشدي لـ ياسين نور، ووضع اسمه بجانب اسم نور عمرو دياب وبجانبهما إيموجي "قلب"، ويحمل جميع الفيديوهات التي تجمعه بها أثناء رقصهما.

وكانت نور عمرو دياب أعلنت في 2021 عن خطوبتها من شاب بريطاني، وانفصلت عنه دون أن تعلن عن ذلك.

وكان مدرب الرقص قد وجه رسالة تهنئة سابقة لـ نور عمرو دياب بمناسبة عيد ميلادها، جاء فيها: "عيد ميلاد سعيد يا نور، كل يوم معك هو شيء ممتن له، لكن اليوم مميز للغاية، إنه يتعلق بكِ، بقلبكِ، بنوركِ، بكل ما يجعلكِ ما أنتِ عليه، أنتِ جميلة من الداخل والخارج، لطيفة للغاية، ناعمة، ومليئة بذلك السحر اللطيف النادر الذي تمتلكه فقط الأرواح الحقيقية والطاهرة، تتألقين دون عناء، برشاقة في حركتكِ، وبجمال في كل نظرة، عيناكِ تقولان الكثير، وابتسامتكِ تجعل كل شيء يبدو أفضل، بدأنا فقط بالموسيقى والرقص والأحلام، والآن بنينا شيئًا حقيقيًا معًا، رؤيتنا ننمو جنبًا إلى جنب، نعمل على أهدافنا ونستمتع بالأشياء الصغيرة، هذا يعني لي كل شيء، ابتسامتكِ تهدئني، وجودكِ يمنحني السلام، وضحكتكِ كالموسيقى، رأيتكِ تضيئين كل مكان نذهب إليه دون أن ندري، شكرًا لكِ على كونكِ صادقة ورائعة، إلى المزيد من الرقصات، المزيد من الأحلام، والمزيد من الأيام الجميلة معًا، أحبكِ. ونعم، تلك الأغنية في الخلفية غنّيتها لكِ، كانت الطريقة الوحيدة التي عرف بها قلبي كيف يتكلم".

وردت نور عمرو دياب على رسالته، قائلة: "استغرق الأمر مني بعض الوقت لأستوعب الرسالة الجميلة التي كتبتها لي في عيد ميلادي، لكن الحقيقة أنتِ نعمة حقيقية هنا، من حالفهم الحظ بمعرفتكِ يمكنهم بلا شك القول إنكِ حقًا حكيم رائع ومجتهد وموهوب ولطيف ومحب، وأنا فخورة بمعرفتكِ، وبدأت رحلة رقص معكِ، وصنعت معكِ شيئًا مميزًا للغاية هذا العام".

وأضافت: "شكرًا لكِ حقًا، لن أنسى أبدًا حبكِ وحضوركِ، ولجعل عيد ميلادي مميزًا، وهذه الأغنية التي غنّيتِها.. لا أستطيع حتى أن أتخيل مدى جمال لفتتكِ الكريمة أن تسمح لي بالاحتفاظ بها إلى الأبد، من أعماق قلبي، شكرًا لكِ مرة أخرى، أحبكِ أيضًا، معًا لكل ما نحن عليه الآن - ولما سنكون عليه معًا".