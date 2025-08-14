إعلان

جريئة على البحر.. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالتها في الساحل الشمالي

06:03 م الخميس 14 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مي سليم
  • عرض 3 صورة
    مي سليم على البحر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة مي سليم الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت مي سليم صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها مرتدية إطلالة جريئة على البحر حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وارتدت توب مكشوف من اللون البينك المزين بالمعدن الذهبي مع نظارة شمسية

وكانت آخر مشاركات مي سليم الفنية بمسرحية "المجانين" بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي وعرضت في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض".

يذكر أن، الفنانة مي سليم تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "السجل الأسود" ويشاركها البطولة كل من خالد سليم، منذر رياحنة، هالة فاخر، محمد نجاتي، تأليف ياسر بدوي، إخراج جميل جميل المغازي.

اقرأ أيضا:

حقيقة انفصال نجوى كرم عن زوجها

هوت شورت.. دينا فؤاد بإطلالة جريئة والجمهور يعلق: "مش متعودين منك على كده"

مي سليم السوشيال ميديا انستجرام مي سليم إطلالة مي سليم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الرابح والخاسر من انخفاض الدولار مقابل الجنيه؟
الفاصل المداري يتقدم داخل مصر.. رياح حارة وأتربة وسحب رعدية وأمطار
انكسار الموجة الحارة تدريجيًا.. "الأرصاد" تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس
معاملة المثل.. وزير الخارجية: خفضنا تأمين سفارات غربية ردا على الاعتداء على سفاراتنا -فيديو