جريئة على البحر.. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالتها في الساحل الشمالي

كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة مي سليم الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت مي سليم صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها مرتدية إطلالة جريئة على البحر حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وارتدت توب مكشوف من اللون البينك المزين بالمعدن الذهبي مع نظارة شمسية

وكانت آخر مشاركات مي سليم الفنية بمسرحية "المجانين" بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي وعرضت في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض".

يذكر أن، الفنانة مي سليم تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "السجل الأسود" ويشاركها البطولة كل من خالد سليم، منذر رياحنة، هالة فاخر، محمد نجاتي، تأليف ياسر بدوي، إخراج جميل جميل المغازي.

