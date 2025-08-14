إعلان

ملك زاهر تعلق على حادث مطاردة 3 سيارات لفتاة على طريق الواحات

12:58 م الخميس 14 أغسطس 2025

الفنانة ملك زاهر

كتبت- سهيلة أسامة:

أعربت الفنانة ملك أحمد زاهر عن غضبها من الحادث الذي شهدته منطقة طريق الواحات، بعدما طاردت ثلاث سيارات سيارة تقودها فتاة، ما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل.

ونشرت ملك عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام" مقطع فيديو يوثق لحظة اصطدام سيارة تقودها فتاة بسيارة نقل، وعلّقت عليه قائلة: "هنبطل قرف إمتى؟".

يذكر أن ملك أحمد زاهر عرض لها في شهر رمضان الماضي مسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، خالد الصاوي، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، بشرى، منة فضالي، أحمد فهيم، رنا رئيس، نشوى مصطفى، وآخرين، تأليف وإخراج محمد سامي.
ملك أحمد زاهر

