إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يستعرض لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

شام الذهبي

شاركت شام الذهبي جمهورها، صورًا جديدة أثناء قضاء عطلتها الصيفية مع زوجها ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

انتصار

ظهرت الفنانة انتصار بإطلالة أنيقة، ارتدت خلالها فستان باللون الوردي، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر مع زوجها المخرج محمد سامي ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وهي تستمتع برحلة على متن طائرة هليكوبتر.

عائشة بن أحمد

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد متابعيها، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.

عبير صبري

خضعت الفنانة عبير صبري لجلسة تصوير جديدة، وظهرت خلالها بملابس البحر ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

تارا عماد

شاركت الفنانة تارا عماد جمهورها، صور جديدة لها أثناء تواجدها العرض الخاص لفيلم "درويش"، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة وظهرت بإطلالة صيفية ارتدت خلالها فستان جريء باللون الأبيض.

أحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره صورة جديدة له على طريقة الـ "السيلفي"، ونشرها من خلال حسابه بموقع "إنستجرام".