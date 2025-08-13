نتائج تحاليلها هتطلع بكرة.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام الصحية

كتب- هاني صابر:

كشف الإعلامي محمود سعد، تطورات الحالة الصحية للمطربة أنغام بعد إجرائها عملية جراحية.

وقال محمود سعد، في بث مباشر على "فيسبوك": "أنغام زي الفل، وبكرة يوم مرتقب ودقيق، وننتظر فيه نتائج التحليلات إن شاء الله، والأمور كلها ماشية كويسة".

وأضاف: "والكلام اللي طلع انها في غرفة عزل، كلام غير صحيح ومش صادق، أنغام في سريرها ومعاها أصدقائها، وهي كويسةوبتاكل وبتشرب وكله تمام".

كان الإعلامي محمود سعد، قد كشف تفاصيل الحالة الصحية للمطربة أنغام، بعد تعرضها لوعكة دخلت على إثرها المستشفى وأجرت عملية جراحية عاجلة، وكتب عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي "آخر أخبار أنغام الصحية علشان نطمن جمهورها، الدكاترة في البداية شالوا جزء من الكيس اللي على البنكرياس، وبعد شوية قرروا يشيلوا الكيس كله مع جزء صغير من البنكرياس".