كنت فاهمة الحب غلط.. 20 صورة رومانسية لـ أسما شريف منير وزوجها

كشفت أسما شريف منير مؤخرًا عن علاقتها بزوجها أحمد شامل، في رسالة مؤثرة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وأن مفهومها للحب تغيّر جذريًا.

وذكرت أسما أن زواجها من أحمد شامل، اكتشفت فيه المعنى الحقيقي للحب الذي وصفته بالراحة والأمان. أوضحت أن الحب الحقيقي هو عندما يمنحها شريكها الطمأنينة قبل أن تشعر بالقلق، ويجعل المشاعر واضحة دون الحاجة إلى فك شفراتها.

ووجهت له رسالة رومانسية قائلة: "أنا كنت فاهمه الحب غلط، كنت فاكرة لما بطني توجعني و أفضل ألف ورا حد، يجنني و يديني حب بالقطارة، أو أقعد مع صحبتي نحلل هو قال كده ليه؟ قصده ايه؟ هيتكلم ولا لأ؟، كنت فاكرة إن ده هو الحب، لكن ده كان إحساس قلق".

أسما شريف منير حريصة دائمًا على التقاط صورًا تذكارية ورومانسية مع زوجها أحمد شامل، ونستعرض في التقرير التالي أبرز 20 صورة جمعت الزوجين.

يذكر أن، أسما شريف منير، كشفت عن خبر زواجها عبر حسابها على إنستجرام، في 7 يونيو الماضي، وعلقت: "أنا الحمد لله اتجوزت، وده قرار جه بعد فترة طويلة من رحلة عشتها مع نفسي، من حاجات كتير أوي اتعلمتها، تجارب دخلت فيها، اختيارات وصلت لها".

