"من داخل هليكوبتر".. مي عمر تستمتع بالإجازة على جزيرة سيشيل

08:08 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، وهي تستمتع بإجازتها الصيفية.

ونشرت مي صورة ومقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وهي تركب طائرة "هليوكوبتر" في جولة سياحية في جزيرة سيشيل.

وظهرت مي عمر مرتدية ملابس صيفية تناسب الأجواء، والتي لاقت إعجاب المتابعين: "حلوة حلاوة"، "أجمل واحدة في مصر"، "يا جمالك يا دلالك"، "تحفة أوي".

يُذكر أن مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال بطولة مسلسل "إش إش" بجانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف.

